Laurent Voulzy et Aretha Franklin dans le Stop ou Encore du 12 novembre 2017

publié le 10/11/2017 à 11:19

Ce matin dans votre Stop ou Encore, votez pour Laurent Voulzy qui, avec son nouvel album "Belem" est en lice pour devenir l'album RTL de l'année 2017, à vous de voter sur rtl.fr! Sur la page facebook de Laurent Voulzy, regardez la vidéo de l'opération RTL où une poignée d'auditeurs a eu la chance de visiter le Belem à Saint-Malo aux côtés de Laurent Voulzy et d'assister à un showcase privé de celui-ci sur le pont du voilier

Téléphone: 3210... sms au 74900!

A bord du Belem Vidéo RTL Le Belem

Laurent Voulzy, "Belem" Crédit : RTL

Retrouvez ensuite l'artiste féminine ayant vendu le plus de disques vinyles de tous les temps: 75 millions: La grande Aretha Franklin! Le magazine Rolling Stone la place première au classement des meilleurs chanteurs de tous les temps, rien que ça! La reine de la soul vient de sortir "A brand New Me, qui associe sa voix aux arrangements du Royal Philarmonic Orchestra, enregistré aux mythiques Studios Abbey Road de Londres!



Aretha Franklin - Think (The Blues Brothers Version)

Dans votre Stop ou Encore ce matin, Raphaël, avec par exemple le titre "L'année la plus chaude de tous les temps", extrait de son nouvel album "Anticyclone". Il est en lice pour devenir l'album RTL 2017. Vous aimez son album ? Alors votez dès maintenant sur rtl.fr pour élire votre album RTL de l'année 2017...







Raphael en lice pour l'album RTL de l'année Crédit : RTL





En votant ce matin, vous pourrez remporter un pack contenant 8 albums de Seal, dont le tout dernier "Standards"



Seal 2

