La Première Heure de Philippe Geluck

publié le 14/07/2017 à 01:01

Philippe Geluck passait la "1ère Heure" du jour avec Eric Jean-Jean !

Au moment de l'enregistrement de l'émission,Geluck remet le couvert avec un tonitruant triple vingtième recueil : Le Chat fait des petits, aux Ed.Casterman.

3 albums dans un superbe coffret avec chacun des volumes particuliers : Les desseins du chat, Le Scrabble du dimanche, une sorte de journal intime où Madame Geluck apparaît ,

Et enfin Prechi-préchat, une série de strips en 3 cases.

Vous allez découvrir un Philippe Geluck délicieusement malicieux qui partage pas mal de points communs avec Eric (San Antonio par exemple …).



L'invité de la Première Heure : Philippe Geluck

Philippe Geluck et Eric Jean-Jean

Lundi matin, minuit et une seconde : C'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : Promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, nouvelle émission...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning.

A 1.00 du matin, décidant qu'il est tard et au vu de la semaine à venir, Eric libère son invité en lui demandant de lui laisser les 15 disques qu'il a envie d'entendre sur le chemin du retour de la radio et avant de s'endormir... Et ça, c'est dans la "deuxième heure", autrement dit dans Nightlist.