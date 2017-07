La première heure de Jean-Michel Jarre

publié le 13/07/2017 à 01:01

C'est Le grand maître des musiques électroniques qui se confie au micro d'Eric Jeanjean .

Célèbre dans le monde entier pour ses concerts évènements , Jean-Michel Jarre nous revient avec deux albums "Electronica 1", sorti il y a 6 mois et "Electronica 2 " qui vient de paraître .

Intitulée "The Heart of Noise" , cette 2ème partie est encore plus riche que la 1ère avec les participations telles que Pet Shop Boys, Sébastien Tellier , Cyndi Lauper, Jeff Mills et bien sûr Christophe qu'il fait chanter pour la 1ère fois en anglais … ! Encore plus étonnant le concours de Edward Snowden , l'informaticien lanceur d'alerte , sur le titre "Brick England".

Et surtout il prépare son come-back sur scène , après 6 ans d'absence, avec le démarrage de sa tournée mondiale qui se déroulera sur 2 ans !

Et cet été , il se produira dans plusieurs festivals européens demain à Saint Malo du Bois et le 15 au Festival des Vieilles Charrues

Malgré cet emploi du temps de folie, il vient passer "La 1ère Heure" de la semaine avec nous …

> Jean-Michel Jarre - Electronica Vol 2 (Trailer)

"J'ai commencé la musique électronique à l'époque des contestations étudiantes en Europe, lorsque nous nous rebellions contre l'establishment, et la musique électronique était pour moi une forme de rébellion contre l'establishment de la musique classique et même du rock'n'roll, qui était déjà un style établi", Jean-Michel Jarre Partager la citation





Après un premier album sorti en octobre, Jean-Michel Jarre vient de sortir le second volume de "Electronica 2 : the heart of noise " chez Columbia. Un projet où il croise sa musique avec celle d'artistes "qui ont été, ou sont, une source d'inspiration" depuis 40 ans. Après Air, Moby, Massive Attack, il invite cette fois Jeff Mills, une légende de l'électro de Detroit, le jeune français Rone, les Pet Shop Boys, Primal Scream, Peaches, Sebastien Tellier, Cyndi Lauper, Christophe, Hans Zimmer. Autre invité, plus surprenant: Edward Snowden qui a dénoncé les programmes de surveillance des communications mis en place par les Etats-Unis.

Jean-Michel Jarre sera présent cet été dans de nombreux festivals, et à partir du mois d'Octobre 2016, en tournée en Europe, en France avec la finalité le 12 décembre à l'Accor-Hôtels- Arena.

> Jean-Michel Jarre | Electronica Tour | France 2016

La playlist de l'émission

Jean-Michel JARRE & Edward SNOWDEN - Exit

Jean-Michel JARRE & Cyndi LAUPER - Swipe to the right

Jean-Michel JARRE - Oxygene 4

CHRISTOPHE - Les mots bleus

Jean-Michel JARRE & CHRISTOPHE - Walking the mile

Chet BAKER -My funny Valentine

The WHO - Baba o'riley

PINK FLOYD - Shine on you crazy diamond (part 1)

Jean-Michel JARRE & PEACHES - What you want