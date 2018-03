L'été des Grosses Têtes du mardi 26 juillet

publié le 26/07/2016 à 18:00

Qui a dit "Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire et si nécessaire une autre affaire dans l'affaire de l'affaire jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien" ? Qui a dit "J'ai toujours rêvé que mon ordinateur soit aussi simple à utiliser que mon téléphone, et bien ce rêve est devenu réalité, je ne comprends plus comment utiliser mon téléphone" ? Yves Chaudron en a fait 6 entre 1911 et 1914, de quoi s'agit-il ? De quoi les excèdres sont-ils les ancêtres ? Qui a dit "Le langage réalise en brisant le silence, ce que le silence voulait et n'obtenait pas" ? De quoi Nicole Vanzinghel a-t-elle été huit fois championne du monde ? L’été nous offre une joyeuse parenthèse à l’écoute des temps forts de la nouvelle génération des Grosses Têtes. Servi par un vif sens de la répartie, entouré de “Grosses Têtes” éclectiques, inlassablement caustiques, Laurent Ruquier nous invite à revisiter avec humour une saison riche d’événements insolites.

Les sociétaires de l'émission ne prennent pas de vacances

Mytho Parano Mégalo, qualificatif pour Chantal Ladesou ou pièce de théâtre ?

Chantal Ladesou

Christine Bravo s'est fait débroussailler dans le désert

Christine Bravo

L'équipe de l'émission vous recommande Franck Dubosc pour la première fois au Grosses Têtes

Et