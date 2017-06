Julien Clerc et Sade dans le Stop ou Encore du 18 juin 2017

publié le 16/06/2017 à 15:17



Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Julien Clerc et découvrir son nouveau single "Je t'aime etc", qui annonce la sortie cet automne d'un nouvel album réalisé et arrangé par Calogero, puis sa "Tournée des 50 ans", qui débute en novembre 2017 et couvrira la France entière durant 12 mois!..! A vos téléphones: 3210...





Place ensuite Sade, avec sa voix de princesse au charme exotique... Sade surnommée "The First Lady of Cool" qui a vendu ^plus de 50 millions d'albums dans le monde!







Évidemment votre Stop ou Encore fête les papas à sa manière ! Avec par exemple Céline Dion "Parler à mon père", Claudio Capéo "Riche", ou encore Renaud "Mistral gagnant"... Renaud qui poursuit son "Phenix Tour" à travers la France...

En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés remportez un séjour pour 2 personnes sur la Côte d'azur à l'occasion du Festival "Jazz à Juan" avec RTL, et assister ainsi en V.I.P. au concert de Jamie Cullum le 22 juillet 2017! A vos téléphones: 3210



Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

