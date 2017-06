publié le 03/06/2017 à 12:49

Elle est née il y a 111 ans, le 3 juin 1906, à Saint-Louis dans le Missouri. Joséphine Baker, celle qui allait devenir une icône de la danse et du chant mais aussi une militante des droits civiques, est issue d'une famille pauvre. Le moteur de recherche Google lui consacre pour l'occasion un doodle ce 3 juin.



Première femme noire à connaître la célébrité en Europe, elle perce en 1925 à Paris avec la Revue nègre, aux Folies bergères, qui fait scandale. Avec sa Danse sauvage, elle apparaît seins nus, un col de plumes autour du cou et une ceinture de plumes autour de la taille, tableau qui répond au fantasme colonial de la société française sur les populations d'Afrique.

Joséphine Baker, qui s'est installée à Paris, obtient la nationalité française en 1937 et s'engagera dans la résistance, en devenant agent des renseignements. Symbole de la libéralisation des mœurs, elle connaît la célébrité comme chanteuse et danseuse de music-hall. RTL.fr a sélectionné cinq grands titres :



- J'ai deux amours

- Quand je pense à ça

- Paris mes amours

- You are my lucky star

- La petite tonkinoise