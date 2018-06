Johnny Hallyday et Texas dans le Stop ou Encore du 9 juin 2018

publié le 08/06/2018 à 10:27

Ce matin dans Stop ou Encore à l'occasion de la projection au cinéma le 15 juin du concert de Johnny Hallyday à Bruxelles, nous vous proposons de réécouter certains de ses très nombreux tubes, notamment la version live de "De l'amour", enregistrée lors de son "Rester vivant Tour" et bien d'autres encore ....A vos téléphones 3210, ou sms 74900...

Johnny Hallyday, le 15 décembre 2003 Crédit : BERTRAND GUAY / AFP



De la nouveauté ce matin dans Stop ou Encore avec Texas et le titre "Midnight" tout nouveau single extrait de leur dernier album "Jump on board". Ils seront sur la scène de plusieurs Festivals estivaux: Lyon, Nîmes, Les Eurockéennes de Belfort; Albi etc... Et le 15 juin aux 24 heures du Mans!.. A vos téléphones 3210, ou sms 74900...



texas



Ce matin votre Stop ou Encore le nouveau titre de Coeur de Pirate "Prémonition" extrait de son tout nouvel album "En cas de tempête, ce jardin sera fermé"... Coeur de Pirate sera en tournée à l'automne prochain et passera par l'Olympia le 9 octobre 2018... N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.

Coeur de Pirate dans Le Grand Studio RTL



En votant ce matin dans Stop ou Encore pour les artistes programmés, remportez vos places pour la projection dans de très nombreux cinémas en France le 15 juin, du dernier concert événement de Johnny Hallyday enregistré à Bruxelles! Diffusé en "LightVibes", en immersion sensorielle, avec RTL! On vous attend au 3210 ou par sms au 74900.





johnny

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.