Johnny Hallyday et Dire Straits dans le Stop ou Encore du 22 avril 2017

publié le 22/04/2017 à 11:00









Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Johnny Hallyday qui sera en tournée avec Les vielles canailles notamment à Paris les 24 et 25 Juin 2017 à l'accorHotel Arena, le groupe britannique aux 120 millions d'albums vendus depuis ses débuts, Dire Straits, et pour rester dans l'esprit rock, The clash sera là pour rocker votre samedi ! A gagner tout le weekend, des maxi 45 tours du "Rester Vivant Tour" de Johnny Hallyday et ses platines vinyles ! A vous de voter sur rtl.fr ou au 3210!







En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés gagnez vos montres RTL! A vos téléphones: 3210



Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Johnny Hallyday - Rester vivant

Dire Straits

THE CLASH





Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.