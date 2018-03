Jean Ricardou, ou le théoricien du Nouveau Roman, est décédé

publié le 25/07/2016 à 17:34

Il était l'un des théoriciens du Nouveau Roman, ce courant littéraire qui a révolutionné le genre. Claude Sarraute, Samuel Beckett, Marguerite Duras, Le Clézio et donc Jean Ricardou. Ce dernier est décédé samedi dernier à l'âge de 84 ans à Cannes, selon l'un de ses éditeurs. "Jean Ricardou est décédé à Cannes où il était en villégiature", a indiqué Marc Avelot, directeur associé de la maison d'édition Les Impressions nouvelles. Jean Ricardou avait notamment publié en 1965 La Prise de Constantinople (Minuit), distingué par le Prix Fénéon.



En 1958, il avait rencontré Alain Robbe-Grillet, le chef de file du Nouveau Roman. Il est, par la suite, devenu spécialiste de l'écrivain Claude Simon et a publié plusieurs ouvrages théoriques : Problèmes du Nouveau Roman (1967), Pour une théorie du Nouveau Roman (1971), Le Nouveau Roman (1973) et Nouveaux problèmes du roman (1978). Jean Ricardou avait également collaboré de 1962 à 1971 à la revue littéraire Tel Quel, fondée en 1960 par plusieurs jeunes auteurs réunis autour de Jean-Edern Hallier et Philippe Sollers.