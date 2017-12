Jean Louis Aubert et Stevie Wonder dans le Stop ou Encore du 31 décembre 2017

publié le 29/12/2017 à 10:30

Ce matin dans votre Stop ou Encore, votez pour Jean-Louis Aubert. L'occasion de réécouter quelques unes de ses plus belles chansons tirées de sa carrière solo...Téléphone: 3210... sms au 74900!



Jean-Louis Aubert prend la pose avec Johnny Hallyday à RTL en 2005 Crédit : DR

Place ensuite à un petit jeune qui monte.... Stevie Wonder. Réécoutez ses tubes piochés à différentes périodes de sa carrière prolifique ! N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.



Stevie Wonder Crédit : Adam Bettcher / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

A vous de voter également Stop ou Encore pour l'année 1987. Année durant laquelle on pouvait Status Quo et le célèbre "In The Army Now", mais aussi Johnny Hallyday qui chantait "J'oublierai ton nom" en duo avec Carmel. N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.

status quo

En votant ce matin, vous pourrez remporter une collection de 10 CD en partenariat avec RTL. Parmi eux, le dernier Julien Clerc "A Nos Amour", mais aussi "Les Insus Live", la compilation de Prince "Prince 4 Ever", la réédition du mythique album des Beatles "Sgt Pepper's Lonely Heart Club Band" , ou encore "Les Hits RTL 2017"! A vos téléphones.... 3210 ou 74900 par sms!

RTL LES HITS 2017

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.