Jean-Jacques Goldman et Adèle dans le Stop ou Encore du 5 mars 2017

publié le 03/03/2017 à 13:48











Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Jean-Jacques Goldman avec entre autres "A nos actes manqués" avec Carole Fredericks et Michael Jones... Place ensuite à Adèle, qui vient de remporter cinq trophées lors des Grammy Awards ! Son album "25" est disque de diamant avec plus de 10 millions de vente... Découvrez ce matin le titre "Le portrait" repris par les Enfoirés lors de leur concert "Mission Enfoirés"... A vous de voter sur rtl.fr !



En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, remportez le double DVD "Mission Enfoirés 2017" enregistré lors de leur série de concerts au Zenith de Toulouse en janvier dernier. DVD que RTL a acheté pour vous. Un DVD acheté = 17 repas pour les Restos du cœur! On compte sur vous... A vos téléphones: 3210







Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Jean Jacques Goldman est deuxième du classement

La chanteuseAdèle, 27 ans, chanteuse anglaise qui a dépassé le milliard de vues Youtube avec son titre "Hello" Crédit : JOE KLAMAR / AFP

Mission Enfoirés Crédit : Enfoirés 2017

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.