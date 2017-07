Japan Expo : impression, soleil levant

publié le 06/07/2017 à 03:00

Si chaque année, le public qui se rend à Japan Expo est majoritairement français, certains viennent de l'Europe entière pour assister à ce rendez-vous devenu incontournable à Paris. Cet attrait vient en partie du fait que l'événement, comme l'explique Thomas Sirdey, s'accompagne d'un grand concours de cosplay, une pratique dont les adeptes se déguisent en personnage de dessin animé, de film ou de jeu vidéo et se comportent comme leurs héros.



"On a à peu près de 30 à 50% des gens qui viennent déguisés", explique Thomas Sirdey. Pas besoin cependant d'être un expert en culture japonaise pour passer un bon moment à Japan Expo. "Il suffit d'avoir une curiosité. On a des contenus qui vont être très pointus, mais on a aussi des choses qui vont parler à tout le monde", ajoute le cofondateur d'un événement qui célèbre cette année son 18ème anniversaire du 6 au 9 juillet au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte.

La culture traditionnelle du Japon, ainsi que sa gastronomie, seront également à l'honneur durant ces quatre journées particulièrement intenses et riches pour tous ceux qui auront la chance de pouvoir en profiter. "Ce qu'on veut, c'est présenter tout ce qui fait le Japon ou ce qui est influencé par le Japon. On espère être une porte d'entrée", précise Thomas Sirdey. De grandes personnalités japonaises seront de la partie, comme Takuo Noda, dessinateur et animateur du célèbre Capitaine Flam.