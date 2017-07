publié le 06/07/2017 à 08:35

C'est le rendez-vous immanquable pour tous les passionnés du pays du Soleil Levant. La Japan Expo revient pour une nouvelle édition jeudi 6 juillet, au Parc des Expositions de Villepinte.



Entre les différents stands qui se proposent de découvrir la culture traditionnelle japonaise, les fans qui déambulent déguisés en Zelda, Naruto ou autres personnes emblématiques de l'animation et du jeu vidéo et les différentes rencontres organisées pour les fans purs et durs, il y a de quoi faire pendant quatre jours.

Cette édition 2017 ne déroge pas à la règle. Des figures majeures de l'animation japonaise déambuleront dans les couloirs de Villepinte jusqu'au dimanche 9 juillet, entre deux conférences ou deux séances de dédicaces, pour le plus grand bonheur des férus de mangas qui pourront également profiter de concerts ou de projections de films.

1. Des rencontres avec de nombreux animateurs

Comme chaque année, plusieurs rencontres avec des personnalités japonaises sont organisées lors de la Japan Expo. Les passionnés pourront ainsi suivre la conférence de l'animateur et réalisateur Nobuyoshi Habara, dont le travail sur D.N.A. Angel, Negima ! ou Broken Blade est particulièrement apprécié de la communauté fan de mangas. Il donnera une conférence le vendredi 7 juillet.



L'animateur Kazuhide Tomonaga, longtemps impliqué dans la réalisation de la série Lupin III, sera en dédicace le samedi 8 juillet. Le jeudi 6 juillet, les fans pourront rencontrer à l'occasion d'une masterclass l'animateur Takuya Wada, maître de l'animation japonaise, qui a notamment œuvré sur Cobra ou Cat's Eye.

2. Masterclass avec le producteur de "The Legend of Zelda : Breath of the Wild"

Invité d'honneur jeu vidéo de l'événement, Eiji Aonuma, producteur de jeu vidéo chez Nintendo depuis près de 30 ans, sera à la Japan Expo pour une masterclass exceptionnelle. Il sera accompagné de Satoru Takizawa, le directeur artistique de jeux et de l'illustrateur de la "Bataille de Ganon" Yusuke Nakano. Ces trois personnalités du monde du jeu vidéo seront présents pour de leur travail sur le jeu magistral The Legend of Zelda : Breath of the Wild, le vendredi 7 juillet.

3. Une rétrospective dédiée à "Ghost in the Shell"

Même avant d'être adapté au cinéma par Hollywood, Ghost in the Shell était un monument de l'animation japonais. L'auteur de la série Ghost in the Shell : Stand Alone Complex, Kenji Kamiyama, sera présent à la Japan Expo, accompagné de son scénariste Yoshiki Sakurai.



Ils viendront donner une conférence le samedi 8 juillet et inaugurer une exposition inédite sur la mythique saga. Les fans de la première heure pourront ainsi en redécouvrir les personnages emblématiques, les thématiques mais également des archives du studio d'animation à l'origine de ses adaptations.

4. La projection en avant-première de "FullMetal Alchemist"

L'un des mangas les plus populaires dans le monde (70 millions d'exemplaires vendus !) a enfin droit à son film live et sera projeté en avant-première lors de la Japan Expo. FullMetal Alchemist suit l'histoire de deux frères, Edward et Alphonse, qui essaient de ramener leur mère à la vie en utilisant la transmutation humaine.



Malheureusement, leur expérience alchimique échoue : le premier perd l'usage de son bras et de sa jambe, l'autre son corps entier, condamné alors à vivre dans une armure. Déterminés à retrouver leurs corps, ils décident d'entreprendre un long voyage pour retrouver ce qu'ils ont perdu.

> Fullmetal Alchemist Live-Action Official Trailer #2 (2017) Action Movie HD

Le film sera projeté pour la première fois à la Japan Expo, en présence du réalisateur Fumihiko Sori, de l'acteur Johnny's Ryosuke Yamada et de l'actrice Tsubasa Honda, le vendredi 7 juillet.

5. Des manifestations musicales

La Japan Expo, ce n'est pas que du manga, des déguisements et des jeux vidéo, mais aussi plusieurs manifestations musicales typiquement japonaises. Parmi elles, on peut noter la présence de The Hoopers le 8 juillet, qui viendra faire profiter au public de ses prestations uniques qui s'inspirent du théâtre Kabuki.



Le groupe de pop-punk Monoeyes viendra également présenter son nouvel album sur l'une des scènes de Villepinte le 7 juillet, tandis que le groupe de jeunes garçons Break Through participera à plusieurs rencontres et dédicaces le 9 juillet.

6. Le Cosplay Show pour les amateurs de déguisement

C'est un incontournable de la Japan Expo. Au cours de l'événement parisien, plusieurs personnes viennent déguisés en reproduisant les costumes de leurs personnages favoris, portant des cosplay. Plusieurs shows, dont le Cosplay Show, mettent en lumière les meilleurs déguisements de cette édition. Ce sera le 7 juillet sur la scène Ichigo.



Tout au long de l'événement, plusieurs animations sont organisées autour du cosplay, comme l'un dédié entièrement aux studios Ghibli le 7 juillet, ou un autre consacré aux déguisements Sailor Moon le 8 juillet. Plusieurs conférences sur ce sujet costumier auront lieu pendant ces quatre jours, donnant des conseils pour rentrer dans la peau de personnages mythiques de l'animation japonaise.