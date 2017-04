Jacques Dutronc et Elton John dans le Stop ou Encore du 9 avril 2017

publié le 07/04/2017 à 12:15







Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Jacques Dutronc... Avec Les Vieilles Canailles (Johnny, Eddy et Jacques Dutronc), ils seront en tournée avec RTL du 10 juin au 5 juillet, c'est un événement à ne pas rater! Place ensuite à Elton John, qui donnera 2 concerts exceptionnels en France: le 25 juin au Zenith de Nantes et le 1er décembre à l'AccorHotels Arena à Paris! Puis une plongée au coeur des tubes de l'année 1984, avec par exemple Jeanne Mas, qui revient sous les feux des projecteurs avec bientôt la sortie de son nouvel album "PH"! A vous de voter sur rtl.fr !







En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés gagnez un séjour à Vulcania, Parc régional des volcans d'Auvergne, pour une famille de 2 adultes et 2 enfants! A vos téléphones: 3210



Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Jacques Dutronc et son cigare Crédit : RTL

Les Vieilles Canailles (Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell) en concert au Palais Omnisports de Paris-Bercy le 6 novembre 2014

Le chanteur Elton John Crédit : AFP

Jeanne Mas





Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.