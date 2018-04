publié le 06/04/2018 à 21:23

La journaliste Isabelle Saporta publie un premier roman très autobiographique. Dans Le prince charmant c'est vous, elle raconte sa vie parfois chaotique et le délitement de la vie d'un couple. "A départ c'est toujours génial, ça se passe hyper bien et à un moment, je ne sais pas lequel, il y a un espèce de vortex temporel où les femmes deviennent les mères de leur mari", explique-t-elle. "Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'on n'y tient pas tant que ça, mais on se retrouve dans ce rôle maternant".



Une situation que Isabelle Saporta connait bien pour l'avoir connue avec un homme. Pourtant, c'est peut-être aussi pour cela qu'elle l'avait choisi, parce qu'elle sentait ce besoin maternel chez lui. "C'est ce que je le psy essaye de me faire dire, c'est à dire qu'au fond, je ne peux pas reprocher à la personne que j'ai choisie d'être ce qu'elle est 20 ans plus tard, puisqu'elle est ce qu'elle est".

Le prince charmant c'est vous, ed. Fayard de Isabelle Saporta