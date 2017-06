Isabelle Morini-Bosc partage ses coups de cœur artistiques

publié le 23/06/2017 à 20:47

On l'a dit souvent et on le répète ce matin, il n'y a définitivement pas de mal à se faire du bien en s'accordant par exemple un petit trou normand entre deux sujets médias. Et mon trou normand comprend en fait deux gourmandises peut-être bientôt servies sur un plateau, télé s'entend. La première de ces gourmandises ? Un roman, VIP, excellent polar signé Laurent Chalumeau (le compère historique d'Antoine de Caunes). Il est en effet évident à la lecture que son histoire à tiroirs pourrait devenir un formidable film ou, mieux (mais oui), un épatant téléfilm visible par plus de 4 millions de téléspectateurs.



Sans vouloir déflorer une intrigue diablement maline, précisons c'est une sorte de Cluedo sur les riches et chez les riches, puisque l'on entre dans les cabinets ultra-privés des plus hauts fonctionnaires de l'État. Et des cabinets où, forcément, ça sent mauvais.

Le réchauffement climatique est donc définitivement partout Isabelle Morini-Bosc Partager la citation





Oui, c'est un livre culotté avec des individus qui, eux ne le sont pas toujours, vu la chaleur de certaines pages. Le réchauffement climatique est donc définitivement partout malgré les nombreux nuages s'amoncelant sur des personnages très publics.

VIP est en fait si astucieux qu'il vient de recevoir le prix Arsène Lupin consacrant un ouvrage policier écrit dans l'esprit de l'oeuvre de Maurice Leblanc. Je suis, je l'avoue, émue et fière d'appartenir à ce jury épatant composé de messieurs Jean Tulard, Jean des Cars, Adrien Goetz et Frédéric Vitoux, sous la tutelle bienveillante de Florence, la petite-fille de Maurice Leblanc.

Des dessins de Marc-Antoine Coulon incontournables

Ce n'est pas mon seul coup de foudre de fin de saison. J'en ai eu un tout aussi fort en feuilletant le dernier hors-série de Vogue, depuis deux jours en kiosque. Sa particularité : il est à colorier. Parfaitement. C'est un album de coloriages pour adultes, mais exclusivement composé d'une cinquantaine de portraits en pied ou en buste représentant des personnalités de divers univers.

Ce magazine est à lui seul un plaidoyer pour le figuratif. Isabelle Morini-Bosc Partager la citation





Et quels dessins, tous signés Marc-Antoine Coulon, et tous extraordinaires de précision aérienne, de fluidité, soit un mélange réussi de force et de délicatesse. Ce quadragénaire est en fait avant tout un génie du trait (habituellement aussi de la couleur), donc du coup de crayon, et si je me fiche qu'il soit en vogue même s'il est dans Vogue, je me rappelle avoir déjà repéré ses dessins dans les pages du Figaro Madame.



Et ce magazine très spécial est a lui tout seul un plaidoyer pour le figuratif et la représentation de la ligne : ligne d'un bras, d'un doigt, d'un cou, d'un coude, d'une hanche, d'une manche ; le corps vit, revit ; Marc-Antoine Coulon, c'est l'héritier d'Aslan en moins testostéroné (on parle évidemment de son travail), et c'est également bien sûr celui de René Gruau, cet extraordinaire artiste dont la signature elle-même est une oeuvre d'art.

Un principe à appliquer à la télévision ?

Mais dites-moi, il me vient une idée : pourquoi une tête pensante du petit écran ne lui confierait-elle pas un concept artistique parlant au plus grand nombre ? Un format court aussi populaire que D'art d'art. Cela pourrait en fait rappeler également Feu, Interlude,... Rappelons aux jeunes qu'il s'agissait d'un petit train dont chaque wagon comportait l'élément dessiné d'un rébus révélé après avoir vu défiler le train en totalité.



On pourrait appliquer ce principe au visage ou à la silhouette d'une personnalité, en dévoilant à chaque heure de chaque soir ou en cinq fois une minute dans la semaine, un élément supplémentaire du tableau, jusqu'à reconstitution complète de la vedette choisie ; vous ne pensez pas que cela pourrait amuser les téléspectateurs, quel que soit le diffuseur qui prendrait le train en marche ? Et décider de mettre en valeur des peintres d'avenir fédérant à la fois le public et la critique, cela ne serait pas un judicieux train de mesures ?