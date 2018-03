Isabelle Carré remporte le Grand Prix RTL-Lire 2018 pour "Les Rêveurs"

publié le 15/03/2018 à 08:01

Une nouvelle année. Une nouvelle sélection de romans. Et une nouvelle gagnante. C'est l'auteure et comédienne Isabelle carré qui a remporté le Grand Prix RTL-Lire 2018 pour Les Rêveurs paru aux éditions Grasset.



Ce livre est avant tout une autobiographie, une histoire familiale trépidante, tour à tour foutraque, burlesque, douloureuse et irrésistiblement touchante. Dans ces pages, on trouve une mère jamais remise d'un premier amour malheureux, un père qui mettra longtemps avant d'assumer son homosexualité, des enfants, aimés certes, mais livrés à eux-mêmes. Et malgré tout, dans ce grand chaos, l’envol d’Isabelle Carré vers l'âge adulte et le métier de comédienne. Un livre d'une grâce rare qui signe la naissance d'une écrivaine.

Dans Les Rêveurs, Isabelle Carré dit les couleurs acidulées de l’époque, les années 70, la découverte du monde compliqué des adultes, leurs douloureuses métamorphoses, la force et la fragilité d’une jeune fille que le théâtre va révéler à elle-même. Isabelle Carré succède à Tanguy Viel et son Article 353 du Code pénal récompensé en 2017.

Un jury, des lecteurs et des libraires

Chaque année, un jury composé de professionnels, de libraires et de lecteurs couronne le roman qui l’a le plus touché. L’authenticité de ce prix tient en l’hétérogénéité du lectorat qui le décerne. Les rédactions de RTL et de Lire ont dans un premier temps sélectionné cinq romans : Les Rêveurs d'Isabelle Carré (Grasset), L'Affaire Mayerling de Bernard Quiriny (Rivages), Géographie d'un adultère d'Agnès Riva (Gallimard/L'Arbalète), Les guerres de mon père de Colombe Schneck (Stock) et Les loyautés de Delphine de Vigan (Jean-Claude Lattès).



Ils ont été ensuite soumis à 20 libraires de 20 villes de France. À leur tour, ceux-ci ont composé des jurys régionaux au sein de leur clientèle. Au total 100 lecteurs de tous âges et de toutes catégories socioprofessionnelles ont élu le Grand Prix RTL-Lire 2018.