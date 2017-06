INDOCHINE et GUNS'ROSES dans le Stop ou Encore du 10 juin 2017

publié le 09/06/2017 à 10:44



Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour INDOCHINE, et découvrir ainsi leur tout nouveau titre "La vie est belle", extrait de leur nouvel album "13" attendu le 8 septembre 2017, avant une tournée en 2018 "Le 13 Tour" !



L'affiche de la nouvelle tournée d'Indochine Crédit : Indochine

Place ensuite à GUNS N'ROSES, qui, après 20 ans créent l'événement en se reformant pour leur Tournée 2017 "Not in this lifetime Tour", avec un concert exceptionnel unique en France le vendredi 7 juillet 2017 au Stade de France!







Axl Rose, le chanteur du célèbre groupe de rock américain Guns N'Roses Crédit : AFP / Archives

Votez Stop ou Encore pour les Frero Delavega qui donneront leur dernier concert à Bordeaux ce soir, après 3 ans de succès ininterrompus ! L'occasion pour vous d'écouter leurs nombreux tubes



Frero Delavega - Il y a en live dans le Grand Studio RTL Crédit : dailymotion

En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés remportez pour vos places pour assister au concert des GUNS N'ROSES "Not in this lifetime Tour" le vendredi 7 juillet 2017 au Stade de France! A vos téléphones: 3210







Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.