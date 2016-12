Pour ceux qui n'auraient pas terminé la course aux cadeaux de Noël, voici des livres et de CDS qui raviront les enfants.

> Des suggestions de cadeaux pour enfants dans "Laissez-vous tenter" du 23 décembre

par Laurent Marsick publié le 23/12/2016 à 10:44

À la veille de Noël, il vous manque peut-être un cadeau de dernière minute pour les enfants. Voici donc une sélection de livres et de CDS pour les plus jeunes. Notamment le roman Les Enfants les pires du monde, de David Walliams. Il est britannique, acteur et scénariste pour la télévision. C'est à lui que l'on doit la série Little Britain. Il écrit des livres pour enfants depuis 2008, et sa particularité est qu'il place toujours l'humour au centre de ses histoires. Avec Les Enfants les pires du monde, il dresse une galerie de portrait de 10 enfants, les pires du pire : cela va de Dédé doigts dans le nez en passant par Clara cra-cra a Jay rézon... Ce sont des livres illustrés avec Tony Ross, grand illustrateur anglais. Parfait pour les 8/10 ans.



Les Enfants les pires du monde, de David Walliams, chez Albin Michel.



Certains se dirigeront plutôt vers Roald Dahl, grand auteur anglais pour enfants : c'est à lui que l'on doit des livres comme Charlie et la chocolaterie, James et la pêche géante, Le Bon gros géant... L'écrivain aurait 100 ans cette année et pour l'occasion, Gallimard Jeunesse a décidé de ressortir tous ses livres. Parmi eux, L'Énorme crocodile, un livre-CD raconté par François Morel avec l'orchestre de chambre de Paris.



L'Énorme crocodile, de Roald Dahl, 24,90 euros chez Gallimard Jeunesse.



Pour terminer, un coup de cœur pour une maison d'édition sur Internet, "Les Contes de la petite boutique.com" Ils proposent des livres personnalisables : Joyeux Noël Inès si votre fille s'appelle Inès, Mathilde et le chocolat de Noël... Ils proposent également l'album CD avec chanson personnalisée. L'auteur s'appelle Olivier Maroy, et il enregistre à la demande. Il faut compter entre 48 heures et 72 heures, mais le délai peut-être plus rapide si les chansons ont déjà été enregistrées.



Les Contes de la petite boutique, 30 euros pour le CD avec le livret, et 10 euros sur iTunes.