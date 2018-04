publié le 23/04/2018 à 10:31

Avec 1,5 million de livres vendus en 2017, Guillaume Musso est le n°1 des librairies pour la septième année consécutive. Le célèbre écrivain présente son nouveau roman intitulé La jeune fille et la nuit, à paraître mardi 24 avril aux éditions Calmann-Lévy. Un 16ème roman important pour l'auteur. "Écrire c'est ma vie, ma passion. C'est la lecture qui m'a mené à l'écriture".



Au cœur de ce livre magistralement construit, l'intrigue tourne autour d'un mur : celui du gymnase du prestigieux lycée Saint-Exupéry à Valbonne près d'Antibes. Durant l'hiver 1992, trois lycéens ont commis un meurtre et y ont emmuré le cadavre. Mais 25 ans plus tard au printemps 2017, les voici de retour pour une réunion d'anciens élèves alors que l'on doit raser ce gymnase. Une diabolique trouvaille où la mécanique infernale du thriller est lancée.

Et comme l'indique son titre, La jeune fille et la nuit, une figure féminine, Vinca est le nœud de ce thriller. C'est un personnage particulièrement mystérieux. "On a tous connu une Vinca lorsqu'on était au lycée ou en fac", raconte Guillaume Musso. "Chacun raconte son rapport avec cette jeune femme qui a disparu, qu'on n'a plus vue depuis 25 ans. Et à l'occasion de cette réunion d'anciens élèves, tous les souvenirs liés à cette jeune femme remontent à la surface".