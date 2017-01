Grégoire et Phil Collins dans le Stop ou Encore du 22 janvier 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez Stop ou Encore de Vincent Perrot du 22 janvier 2017

Crédit : Elodie Grégoire Vincent Perrot

par Vincent Perrot publié le 20/01/2017 à 14:34

Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Grégoire et découvrez son tout nouveau titre "C'est quand" qui annonce la sortie d'un prochain album.... Place ensuite à Phil Collins, de retour sur scène... L'icône pop donnera 5 concerts parisiens à L'AccorHotels Arena en juin 2017! On se replongera également dans les tubes de l'année 2007! Souvenez-vous: Christophe Willem "Double je", Mika "Relax (Take it easy)", Rose "La liste"... A vous de voter sur rtl.fr !



En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, vous pourrez remporter vos places pour assister au concert de Thomas Dutronc, le 4 avril 2017 au Trianon de Paris.. A vos téléphones: 3210.



Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Crédit : Warner "The Singles", le coffret best of de Phil Collins paru le 14 octobre

Christophe Willem

Le Grand Studio RTL de Gregoire

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.