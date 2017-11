Goncourt des lycéens 2017 : Alice Zeniter lauréate pour "L'Art de perdre"

publié le 16/11/2017 à 13:01

La romancière Alice Zeniter a remporté jeudi 16 novembre la 30e édition du Goncourt des lycéens pour L'Art de perdre (Flammarion), un récit puissant sur les non-dits de la guerre d'Algérie racontant le destin d'une famille française dont le grand-père fut harki.



La finaliste malheureuse du Goncourt et du Femina, âgée de 31 ans, a été choisie au troisième tour, par le jury, réuni à Rennes, devant Véronique Olmi pour son roman Bakhita (Albin Michel).

Pour raconter l'histoire des harkis, Alice Zeniter a donc choisi la forme d'un roman et non d'un document ou d'un récit, pour mettre cette histoire à distance et l'extraire du champ de la polémique : "S'emparer de tout ce pan de l'histoire et le proposer aux lecteurs par la fiction, ça leur permet de leur faire connaître cette histoire d'une manière qui n'est pas polémique mais sensible".

Un roman salué par la critique

Cinquième roman d'Alice Zeniter, L'Art de perdre a déjà été récompensé par le prix littéraire du journal Le Monde, le prix des libraires de Nancy et le prix Landerneau des lecteurs. Il est toujours en lice pour l'Interallié.



Paru le 16 août, au premier jour de la rentrée littéraire, l'ouvrage a été depuis unanimement salué par la critique. Il figure parmi les livres les mieux vendus de la rentrée. L'an dernier, le Goncourt des lycéens avait été attribué à Gaël Faye pour Petit pays (Grasset), un roman qui se déroulait au Burundi.