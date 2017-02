George Harrison et Maroon 5 dans le Stop ou Encore du 18 février 2017

publié le 17/02/2017 à 13:34







Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour George Harrison, dont le coffret "The George Harrison vinyl collection" paraîtra le 24 fevrier 2017, tous ses albums solo réunis pour la première fois! A vous de voter également pour France Gall, avec ses tubes écrits par Michel Berger.... Place ensuite à Marron 5, dont on attend un nouvel album avant l'été et pour patienter, découvrez leur tout nouveau titre "Cold" en featuring avec le rappeur américain Future! ...A vous de voter sur rtl.fr !



En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, remportez le triple vinyl de George Harrison "All things must pass" ou encore l'exceptionnel coffret vinyl de tous les albums solo de George Harrison "The vinyl colleLP box set"... A vos téléphones: 3210



Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

george harrison

Le groupe Maroon 5 lors d'un concert en Californie le 4 avril 2015.

France Gall

