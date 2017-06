Gad Elmaleh et Bernard Mabille : Histoires de rire

publié le 25/06/2017 à 17:45







Récemment Gad Elmaleh et Kev Adams ont rassemblé des millions de fans. Leur complicité est telle qu'on pourrait croire qu'ils sont frères ! Entre eux est née une amitié profonde et sincère. Gad dit que Kev lui donne envie d'aller encore plus loin. Kev est excité de relever ce défi de faire un spectacle avec celui qu'il a toujours admiré..

Pour compléter l'émission "Histoires de rire" , Laurent Boyer a invité Stéphane Koechlin, biographe, auteur du livre " Gad Elmaleh, la vie pas normale" publié aux éditions du Moment.

> Kev Adams et Gad Elmaleh sur Scène | KEVGAD

Stéphane Koechlin : Gad Elmaleh, la vie pas normale

Stéphane Koechlin raconte dans son livre l'histoire d'un enfant de Casablanca parti très tôt de chez lui pour espérer faire carrière dans le théâtre. Son voyage le mène au Canada puis en France, au sein du prestigieux cours Florent. C'est au milieu des années 1990 qu'il crée son premier spectacle, Décalages. Puis il s'impose au cinéma, créant des rôles marquants, le bling-bling Coco et Chouchou, la si attachante. Devenu célèbre, ce Don Juan de la comédie sème les amours déçues derrière lui, avant d'accéder aux dorures du palais princier de Monaco, en couple avec Charlotte Casiraghi et père de l'enfant de la princesse. Alimentée par des interviews - amis d'enfance, producteur, collaborateur - cette première biographie de Gad Elmaleh ressemble à un beau rêve, symbolisant la réussite d'une génération d'artistes d'origine méditerranéenne qui ont redonné du souffle à la comédie française.

photo livre gad elmaleh

On ne présente plus Bernard Mabille. membre des Grosses Têtes depuis 2001, l'humoriste a l'une des carrières les plus impressionnantes de l'humour français. Il a notamment aidé Thierry Le Luron a écrire certains de ses spectacles, à la fin des années 70. Mais il s'est surtout fait connaître du grand public en tant que l'un des animateurs de la mythique émission La Revue de presse des deux ânes, lancée en 2007. Ciseleur de mots, son nom le prédestinait à être un "tailleur de costard". Il joue depuis octobre 2016 ) "Mabille de la tête aux pieds", spectacle dans lequel il rhabille pour l'hiver et même le printemps, quelques stars du ballon ronds, du show-business et de la politique. Il reprendra ce spectacle en tournée à la rentrée. Il a aussi commis un livre "Peut-être gras mais jamais lourd" aux éditions Michel Lafon.

Bernard Mabille Peut-être gras mais jamais lourd