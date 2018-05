Francis Cabrel et Charlie Puth dans le Stop ou Encore du 19 mai 2018

publié le 18/05/2018 à 10:43

Ce matin dans Stop ou Encore en votant pour Francis Cabrel, que vous pourrez retrouverez en concert en julllet à travers la France, puis de nouveau en octobre avec un crochet par le mythique Royal Albert Hall de Londres le 16 octobre 2018!..A vos téléphones 3210, ou sms 74900...

Francis Cabrel Le fils unique



Ce matin dans Stop ou Encore découvrez le nouvel album de Charlie Puth "Voicenote" avec le dernier titre "Done for me". L'occasion d'écouter aussi son duo avec Meghan Trainor "Marvin Gaye" qui a fait un vrai craton sur son 1er album....A vos téléphones 3210, ou sms 74900...

Charlie Puth au piano le soir du nouvel an à New York Crédit : Nicholas Hunt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP



Ce matin à l'occasion du mariage princier votre Stop ou Encore vous propose une programmation sur le thème du mariage: Wet Wet Wet avec "Love is all round" B.O. de "4 mariages et un enterrement ", ou encore ABBA avec "Dancing queen".. N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.



Abbacedaire

En votant ce matin, Stop ou Encore pour les artistes programmés, gagnez vos pass de 2 jours pour assister au Festival Lollapalooza les 21 et 22 juilet à l'Hippodrome de Longchamp... Un programmation exceptionnelle: Depeche Mode, Gorillaz, Rag'N'Bone Man... etc On vous attend au 3210 ou par sms au 74900.







Festival

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.