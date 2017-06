Florence Foresti et du lourd, Histoires de rire

publié le 10/06/2017 à 18:15

L'actualité principale de Florence Foresti cette année a été un film "De plus belle" sorti sur les écrans en mars. Très beau role dramatique un registre inhabituel. Car Florence Foresti est devenu, malgré sa carrure, un des poids lourds de l'humour féminin. Cinglante, terriblement moderne, féministe et une langue qui ne reste pas dans sa poche, elle collectionne les sketchs cultes et a gagné ces galons dans quelques beaux sketchs de circonstance à la télévision, notamment dans l'émission de Laurent Ruquier "On n'est pas couché". Ce soir on parcourt sa carrière durant deux heures avec ses meilleurs sketchs.

Puis d'autres poids lourds de l'humour sont invités à un petit défilé de sketchs incontournables. Jean-Marie Bigard, Patrick Bosso Albert Dupontel, Elie Kakou, Roland Magdane, Elie Semoun, Les Inconnus et Dany Boon, de quoi remplir exercer ses zygomatiques et faire travailler ses abdos.





Retrouvez Laurent Boyer pour un pur moment de bonheur. Pour vous, il revient sur les carrières des grands humoristes de la scènes française. Rire, joie et bonne humeur rythment ce rendez-vous inédit.



Florence Foresti Crédit : LOIC VENANCE / AFP

Patrick Bosso en live dans le Grand Studio Humour RTL Crédit : dailymotion