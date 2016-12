Eurythmics et Axelle Red dans le Stop ou Encore du 24 décembre 2016

REPLAY - Écoutez ou réécoutez Stop ou Encore de Vincent Perrot du 24 décembre 2016.

Crédit : Elodie Grégoire Vincent Perrot

par Vincent Perrot publié le 23/12/2016 à 12:16

Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore, vous pourrez écouter divers artistes qui interprètent de traditionnels chants de Noël, avec par exemple, Eurythmics, et leur reprise du chant de Noël "Winter wonderland", de circonstance...Votez ensuite pour Axelle Red, outre ses tubes, pour pourrez écouter son duo avec Charles Aznavour "Noël à Paris".. On se replonge dans le passé avec l'excellent Dean Martin, qui nous quittait le 25 décembre 1995, ses reprises de chants de Noël apparaissent sur le coffret de 4 CD "Georges Lang Christmas", A vous de voter sur rtl.fr !



En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, Vous pourrez remporter le coffret de 4 CD "Georges Lang Christmas", toute la magie de Noël avec plus de 75 standards américains soigneusement sélectionnés par la voix légendaire des nuits d'RTL.. vos téléphones: 3210

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

EURYTHMICS

Crédit : AFP Axelle Red sort la double compilation "The Songs (Acoustic)" le 4 mars

