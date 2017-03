Etienne Daho et Marvin Gaye dans le Stop ou Encore du 1er avril 2017

publié le 31/03/2017 à 10:21





Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Etienne Daho, avec des tubes comme "Week-end à Rome, "Mon manège à moi".... Votre Stop ou Encore rendra hommage ce matin à Marvin Gaye, qui nous quittait le 1er avril 1984, l'inoubliable interprète de "Sexual Healing", chanson classée 233 dans les 500 plus grandes chansons de tous les temps, par le magazine Rolling Stone....Rendez-vous ensuite avec Olivia Ruiz, qui est actuellement en tournée en France et qui participera à de nombreux festivals jusqu'en juillet 2017...A vous de voter sur rtl.fr !







En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés et à l'occasion du 50ème anniversaire du groupe The Doors, remportez un coffret de 3 CD / 1 vinyle de leur premier album éponyme, qui vient juste d'être réédité, ainsi qu'une platine vinyle Elipson! A vos téléphones: 3210



Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Le chanteur Etienne Daho est de retour avec un onzième album. Crédit : BERTRAND GUAY / AFP

Marvin Gaye

Olivia Ruiz dans Le Grand Studio RTL Crédit : © Christophe Guibbaud/ Sipa pour RTL

