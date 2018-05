Etienne Daho et Coeur de Pirate dans le Stop ou Encore du 26 mai 2018

publié le 25/05/2018 à 11:10

Ce matin dans Stop ou Encore en votant pour Etienne Daho, extrait de son dernier album "Blitz". Il sera à l'affiche de différents festivals en juin, puis, dans le cadre du "Festival Days Off" à la Cité de la Musique de Paris, pour finir le 1er août au Sporting Club de Monte Carlo.... Tournée cet automne !

Le chanteur Etienne Daho revient sur le devant de la scène Crédit : BERTRAND GUAY / AFP



Ce matin dans Stop ou Encore découvrez le nouvel album de Charlie Puth "Voicenote" avec le dernier titre "Done for me". L'occasion d'écouter aussi son duo avec Meghan Trainor "Marvin Gaye" qui a fait un vrai craton sur son 1er album....

Charlie Puth au piano le soir du nouvel an à New York Crédit : Nicholas Hunt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP



Ce matin votre Stop ou Encore vous propose de découvrir le tout nouveau titre de Coeur de Pirate "Premonition", 1er extrait de "En cas de tempête, ce jardin sera fermé", son nouvel album qui sortira le 1er juin! Coeur de Pirate jouera d'ailleurs ses nouvelles chansons en Live dans le Grand StudioRTL d'Eric JeanJean le samedi 2 juin à 15h et 23h...



Coeur de Pirate dans Le Grand Studio RTL

En votant ce matin, Stop ou Encore pour les artistes programmés, à l'occasion des 95 ans de Warner, gagnez des Packs DVD avec les classiques des Studios Warner: "Ben Hur", "Matrix", "Full Metal Jacket", "Les Affranchis", "Gremlins", "Interstellar", "Mars Attack 1" et bien d'autres encore...... etc!







warner-fete-ses-95-ans-et-opere-un-beau-lifting_05482325

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.