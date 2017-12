Enki Bilal revient avec "Bug", ou l'humanité confrontée à la fin du numérique

publié le 08/12/2017 à 20:08

Écrans, clés USB, disques durs, réseaux sociaux... Et si tout disparaissait d'un coup ? C'est ce qu'imagine Enki Bilal dans sa nouvelle bande dessinée futuriste, nommée Bug, parue aux éditions Casterman le 22 novembre. En 2041, un "dysfonctionnement radical, technologique, numérique" - comme le décrit l'auteur de BD - bouleverse le système numérique planétaire.



"Tout claque en une fraction de seconde, raconte Enki Bilal sur RTL ce vendredi 8 décembre. Tout disparaît, tout est asséché, la toile web n'existe plus, le moindre numéro de téléphone disparaît du moindre iPhone, la moindre clé USB disparaît. Plus rien ne fonctionne, les ascenseurs sont bloqués, les usines nucléaires aussi, décrit le dessinateur. C'est une catastrophe, un chaos". Mais Enki Bilal se concentre dans sa BD sur l'histoire d'un homme "devenu un disque dur universel" et qui suscite toutes les convoitises.

Fiction ou réalité, le scénario paraît plausible. "Les scientifiques diront que ce n'est pas possible à ce niveau-là et ça me va très bien, nuance toutefois l'auteur. Ça m'est venu parce qu'à chaque fois que je me pose des questions sur ce que j'ai envie de faire, je regarde devant. Là je regardais devant et j'entendais Elon Musk qui nous parlait d'aller sur Mars dans les dix ans qui viennent. Je lisais des trucs sur le transhumanisme, sur l'intelligence artificielle, sur les robots... et tout cela est lié".

Avec la téléphonie et les réseaux sociaux, "on est devenu addict de quelque chose qui nous tient en otage", fait remarquer Enki Bilal, qui confie ne pas s'opposer aux évolutions numériques, contrairement à ce que pourrait laisser imaginer son ouvrage. "J'aime le papier et la tradition de l'écrit, explique-t-il, mais je ne lutte pas, je n'ai pas à lutter contre le progrès, au contraire".





Et ce progrès inspire l'auteur. "Je pensais ne faire qu'un volume de 200 pages, mais je vais sûrement en faire plus de trois parce que c'est un sujet inépuisable", fait savoir le dessinateur.