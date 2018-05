Eddy Mitchell et Lenny Kravitz dans le Stop ou Encore du 27 mai 2018

publié le 25/05/2018 à 11:09

Ce matin dans Stop ou Encore en votant pour Eddy Mitchell découvrez un extrait du 2ème volume de l'album "La même tribu": Un duo avec Pascal Obispo "L'esprit grande prairie"... Un album où Eddy Mitchell revisite ses plus grands succès en duo avec les plus grands artistes !..A vos téléphones 3210, ou sms 74900...

"La même tribu - volume 2", l'album de duo d'Eddy Mitchell



Encore de la nouveauté ce matin dans Stop ou Encore avec le tout nouveau Lenny Kravitz "Low" extrait de son prochain album "Raise vibration" attendu pour le 7 septembre prochain! Sa tournée mondiale "Raise vibration Tour 2018" passera par l'AccorHotels Arena le 16 juin, et bien d'autres dates françaises, notamment le Festival Jazz à Juan le 12 juillet!....A vos téléphones 3210, ou sms 74900...

georges lang & lenny kravitz



Ce matin dans Stop ou Encore "Les Parisennes" version 2018! Après Les Parisennes de 1964, le nouveau quatuor se compose de Helena Noguerra, Arielle Dombasle, Mareva Galanter et Inna Modja! Ne les loupez pas aux Folies Bergère du 24 mai au 3 juin 2018..... N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.



"Les Parisiennes" vous offriront un voyage dasn le temps, direction l'ère pop des sixties et seventies (22 € aux Folies Bergères) Crédit : Sofia et Mauro

En votant ce matin, Stop ou Encore pour les artistes programmés, à l'occasion des 95 ans de Warner, gagnez des Packs DVD avec les classiques des Studios Warner: "Ben Hur", "Matrix", "Full Metal Jacket", "Les Affranchis", "Gremlins", "Interstellar", "Mars Attack 1" et bien d'autres encore...... etc! On vous attend au 3210 ou par sms au 74900.







Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.