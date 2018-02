Eddy Mitchel et Ed Sheeran dans le Stop ou Encore du 25 février 2018

publié le 23/02/2018 à 12:17

Ce matin dans Stop ou Encore, retrouvez Eddy Mitchell avec, entre autres, son titre "La même tribu" qu'il a enregistré avec ses potes, notamment: Johnny Hallyday, Laurent Voulzy, Pascal Obispo, Alain Souchon, Julien Clerc, Renaud, Christophe, Sanseverino, Maxime Le Forestier, Michel Jonasz, Arno, Calogero, Brigitte, Thomas Dutronc, William Sheller, Laurent Gerra et Jacques Dutronc!



La pochette du nouveau Eddy Mitchell "La Même tribu" Crédit : Universal / Polydor



Votez ce matin pour Ed Sheeran qui, avec son dernier album "Divide" est numéro 1 des Charts en France, aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni et dont le titre "Perfect" est LE tube de cet hiver.... Profitez-en, il envisage d'arrêter sa carrière!



Ed Sheeran est l'invité de "Laissez-vous tenter" mardi 14 mars Crédit : Jérôme DOMINÉ – SIPA Press pour RTL



Une très belle nouveauté ce matin dans Stop ou Encore, avec le nouveau titre d'Alain Chamfort "Exister", qui annonce la sortie d'un nouvel album "Le désordre des choses" le 20 avril 2018.



Le Grand Studio RTL d'Alain Chamfort

En votant ce matin, Stop ou Encore pour les artistes programmés, remportez vos places pour assister à l'un des rares concerts en France du "Not in this lifetime Tour" des Guns N'Roses le 25 juin à Bordeaux!





Axl Rose, le chanteur du célèbre groupe de rock américain Guns N'Roses Crédit : AFP / Archives

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

