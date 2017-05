Didier Gustin rend hommage à Claude Nougaro dans son dernier spectacle

publié le 05/05/2017 à 22:51

Didier Gustin était parti pour travailler dans la comptabilité mais il a finalement préféré être imitateur. Dans son dernier spectacle Ah! tu verras il imite pas moins de 50 personnalités. Cet humoriste ne dit jamais quelle star il va imiter dans son spectacle et préfère laisser la surprise à son public. Dans Ah ! Tu verras il rend un hommage à Claude Nougaro et explique "c'était mon chanteur favori et c'est le premier qui est venu me voir en spectacle". Il confie avoir tout d'abord choisi les chansons préférées des Français "en se renseignant sur internet" et a ensuite gardé les dix qu'il aimait le plus.



Pour Didier Gustin, "il y a plusieurs façons de faire de l'imitation, moi, je prend des personnalité et j'essaye d'être le plus ressemblant possible pour qu'il y a une illusion et aussi pour que le public se retrouve en enfance", ajoutant, "je veux qu'ils aient l’œil qui brille". Didier Gustin, qui se produit jusqu'au 18 mai au théâtre de l'Archipel à Paris finit par confier "ne pas du tout s'intéresser à la politique".