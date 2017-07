Des passionnés dans Le Grand Quiz de l'été

publié le 14/07/2017 à 16:55

Le Grand Quiz de l'été n'a qu'un seul mot d'ordre vous divertir et vous faire travailler votre culture générale tout cela dans la bonne humeur !

Aujourd’hui, vous avez pu entendre nos candidats : Déborah, Frédéric, Maud, Julien, Sarah et Patrice passer sous le feu des questions !

Commençons l'émission avec Déborah qui est pâtissière et réalise des gâteaux personnalisés très sympa ! Déborah est en forme puisqu'elle a marqué 10 points. La pression est de taille, arriver à faire plus est-il possible ? Allons voir du côté du prochain candidat Frédéric : conducteur routier régional qui aime la marche à pied et surtout fan de Jean-Jacques Goldman. Maud poursuit le bal des candidats. Cette aide-soignante à domicile raffole du scrabble, adore danser sur les musiques des années 80 ! Il n'en fallait pas plus pour que Bruno lance un petit quiz...musical cette fois ! Julien lui est commercial dans le jardinage, il pratique le foot depuis 20 ans. Ce passionné du groupe U2 est allé les voir en concert au stade de France il y a quelques années. Bravo à Julien, il marque 7 points. Qui dit mieux ? Sarah peut être...qui est ambulancière et qui pratique la course à pied.

Le dernier candidat du jour est Patrice qui est informaticien. Il pratique la plongée sous-marine, le karting et le bricolage.



Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris.

Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été. Top c'est parti ... Et cette année encore Disneyland® Paris voit grand...Très grand.

Le nouveau spectacle nocturne Disney Illuminations : pendant lequel Mickey rend hommage à 25 ans de magie avec une constellation de feux d’artifices.

Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios.

Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge.

Et les déjeuners vous seront offerts !

Tout au long de l'été, en appelant le 3210 et par sms au 74900 tentez de gagner un séjour pour 4 personnes à l’Hôtel Disney Sequoia Lodge® en demi-pension et avec les entrées pour le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney Studios®