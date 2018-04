De Palmas et hommage à Nina Simone dans le Stop ou Encore du 22 avril 2018

publié le 20/04/2018 à 10:34

Ce matin votre Stop ou Encore vous propose de voter pour De Palmas afin d'écouter certains de ses tubes qu'on a tous à l'oreille... "J'en rêve encore", "Tomber"... De Palmas qui avait repris en décembre dernier en hommage à Johnny Hallyday "Marie", ballade magnifique que De Palmas avait écrite et en avait composé la mélodie pour Johnny Hallyday!...A vos téléphones 3210, ou sms 74900...

De Palmas dans Le Grand Studio RTL



Ce matin votre Stop ou Encore rend hommage à l'immense artiste Nina Simone, qui nous quittait le 21 avril 2003...Pianiste, chanteuse et compositrice américaine, elle a enregistré au cours de sa carrière plus de 40 albums! Ecoutez ce matin l'énorme tube "Feeling good" ou encore "My baby just care for me"... La liste est longue...



Nina Simone



Ce matin dans Stop ou Encore votez pour Louis Chedid, qui après avoir sorti 17 albums, dont un conte musical "Le soldat Rose", fait l'abécédaire de sa vie avec "Le dictionnaire de ma vie", dans lequel il se raconte.... Son enfance, sa famille, ses enfants etc... L'occasion d'écouter, notamment, "Ainsi soir-il" ou la très belle chanson "On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime"... A vos téléphones 3210, ou sms 74900...

Louis Chedid dans Le Grand Studio RTL Crédit : CREDIT PHOTOS: FRED BUKAJILO ABACA PRESS POUR RTL

En votant ce matin, Stop ou Encore pour les artistes programmés, gagnez votre coffret "Les 45 ans des Nocturnes", le meilleur de l'émission de Georges Lang compilé pour vous!.. On vous attend au 3210 ou par sms au 74900.







Les-Nocturnes-RTL-45-Ans-George-Lang-Volume-2

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.