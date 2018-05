David Rockfeller, l'homme à l'origine de la "vente du siècle"

publié le 08/05/2018 à 19:27

La "vente du siècle" débute ce mardi 8 mai chez Christie's, à New-York. Des milliers de peintures, sculptures et objets d'arts seront disponibles grâce à l'impressionnante collection de David Rockfeller.



Tous les matins, quand il était enfant, il voyait sa maman Abby regarder avec plaisir un petit bouquet peint par Manet accroché dans son dressing. David Rockfeller etait le 6e enfant de John Junior et de Abby Rockfeller. Son grand-père était le fondateur de la dynastie, le magnat du pétrole, le créateur de la Standard Oil.

Les Rockfeller habitaient à New-York dans un immeuble de 8 étages, 6.000 mètres carrés avec une piscine, un cinéma, un terrain de sport sur le toit et même un petit hôpital en sous-sol au cas où, exactement là où aujourd'hui est érigé le MOMA. C'est toujours Abby qui a décidé de faire construire en 1929 ce prestigieux musée d'art moderne. Son goût de l'art, elle l'a transmis donc plus particulièrement à son petit dernier.

Une fortune de 3,3 milliards

À son décès, à l'âge de 101 ans, l'année dernière, sa fortune était estimée à 3,3 milliards d'euros. Après Havard, il s'était engagé dans l'armée américaine et combat pendant la Seconde Guerre mondiale en Afrique du Nord. C'est pour ça qu'il avait au revers de sa veste la légion d'honneur.



Après la guerre, il entre à la Chase National Bank, devenue JP Morgan, qu'il ne quittera qu'en 1981, il devient alors l'un des hommes les plus en vue dans le monde des affaires américaines.

Un collectionneur compulsif

Il a longuement hésité mais il a refusé d'entrer en politique, il a dit non à Jimmy Carter et Richard Nixon pour le poste de secrétaire au Trésor. David Rockfeller, sa passion, qu'il partage avec son épouse Peggy, c'est l'art.... C'est un véritable collectionneur et un philanthrope.



C'est pourquoi cette vente est très attendue avec notamment cette Odalisque couchée aux magnolias de Matisse, ce Picasso, la fillette à la corbeille fleurie, ce nymphéas en fleurs de Monet, ce service de porcelaine de Sèvres emporté par Napoléon sur l’île d'Elbe. Tout ça a été acheté par le milliardaire, un collectionneur plus que compulsif.