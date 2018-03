Louis Bodin vous donne rendez-vous avec l'espace

publié le 27/08/2016 à 10:00

Pour le dernier rendez-vous de l'été d' élément Terre, Louis Bodin a choisi de vous parler de l'espace et de la conquête de l'espace.

A ses côtés : Philippe Droneau, directeur à la Cité de l'espace de Toulouse, Jean-François Clervoy, astronaute à l'agence spatiale européenne, vétéran de trois missions spatiales avec la Nasa,Président de la société Novespace et Patrick Baudry, spationaute, consultant en activités aéronautiques et spatiales.

Philippe Droneau

Philippe Droneau a quitté son premier métier en 1988, pour rejoindre Patrick Baudry qui créait alors son Space Camp à Cannes, une magnifique réalisation. Depuis, il a intégré l'équipe de création de la Cité de l'espace à Toulouse où il sévit toujours ! Véritable passionné, Philippe Droneau vous donne rendez-vous à la cité de l'espace pour découvrir la nouvelle exposition qui aura lieu jusqu'au 31 Août. Un voyage étonnant à la découverte de l'évolution rapide des médias et des technologies.

> la cité de l'espace à Toulouse

Jean-François Clervoy et Patrick Baudry

Pour l'astronaute Jean-François Clervoy, ne pas avoir les pieds sur terre est devenu une habitude.Il a volé sur les navettes américaines Atlantis à destination de Mir et de Discovery pour aller réparer Hubble, le télescope spatial dont vient de fêter le 25ème anniversaire. A la tête de la société Novespace, Jean-François Clervoy organise régulièrement des vols paraboliques, désormais accessible au public. Il est capable de se replonger dans la mécanique quantique par pur intérêt intellectuel.

Patrick Baudry fut le premier français à voler dans l'espace à bord d'un vaisseau spatial américain, en 1985 à bord de la navette Discovery. Toujours passionné, il anime des conférences et fait partager sa science des airs.

> Jean-François Clervoy, astronaute à l'ESA, réagit aux premières images du film Gravity au micro

Toute l'équipe de l'émission vous remercie. Pensez à préserver notre merveilleuse terre, la mer, les océans et leurs occupants. Rendez-vous la semaine prochaine.