Claude François et The Rolling Stones dans le Stop ou Encore du 11 mars 2018

Ce matin votre Stop ou Encore rend hommage à Claude François, qui nous quittait le 11 mars 1978. A cette occasion, vient de sortir "L'Intégrale studio 1961 / 1978" un coffret de 20 CD et 360 titres, des yéyés aux années disco, dont les tubes restent dans toutes nos mémoires...



Ce matin dans Stop ou Encore votez pour les Rolling Stones. Ils donneront un concert unique en France le 26 juin au Stade Velodrome de Marseille avec RTL! Journée spéciale Rolling Stones le vendredi 16 mars sur RTL avec interview exclusive de Mick Jagger par Steven Bellery dans "Laissez vous tenter" et programmation toute la journée avec des places à gagner!

De la nouveauté ce matin dans votre Stop ou Encore avec Melody Gardot qui vient de sortir son premier album Live "Live in Europe" qui regroupe tous ses succès. La sélection de ce double album a été faite par Melody elle-même. Plus de 300 concerts enregistrés entre 2012 et 2016! N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.



En votant ce matin, Stop ou Encore pour les artistes programmés, gagnez le DVD live des Enfoirés 2018 "Musique!" enregistré au Zenith de Strasbourg en janvier dernier. Les DVD sont bien sûr achetés pour vous par RTL. 1 CD ou DVD acheté = 17 repas!





