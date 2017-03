Christophe Mae et Kendji Girac dans le Stop ou Encore du 19 mars 2017

publié le 19/03/2017 à 11:00















Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Christophe Maé qui termine sa tournée Parisienne ce soir et qui la continue dans toute la France ! Kendji Girac, lui, vient de la terminer et nous offre un CD live de sa tournée "ensemble" ! Au programme, un retour dans l'année 1979 en chansons avec des artistes comme Alain Chamfort ou encore les Buggles avec le célèbre tube "video killed the radio star". A vous de voter sur rtl.fr !



En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, un gagnant remportera 2 places VIP pour le pitwalk aux 24h du Mans (85ème édition) les 17 et 18 Juin prochain.

Votre pass V.I.P PITWALK vous permettra d’accéder aux Paddocks, et un accès temporaire à la PIT LANE avant les essais et le départ de la course… »



Alors à vos téléphones : composez le 3210 !





Christophe Mae

pochette du single "Color Gitano" de Kendji Girac

Le meilleur d'Alain Chamfort (versions revisitées)ptt

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.