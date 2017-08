Christine Bravo se souvient de ses débuts à la radio

Best of 10.08.17

publié le 10/08/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui nous a raconté hier qu'à Montfermeil, elle roulait des palots contre une petite pièce à la fontaine Jean Valjean… Christine Bravo

Une Grosse Tête qui dans ses statistiques publiées aux Cherche Midi prétend que: "20% des jeunes élèves qui ont fait Sciences-Po finissent chez Midas"… Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête jamais fayot et qui n'aime pas qu'on lui court sur le haricot, en même temps on ne court jamais longtemps… Jean-Pierre Coffe



Une Grosse Tête qui aime aller jouer dans les salles de jeu aux machines à sous, c'est le seul moyen qu'elle a de voir cinq fruits et légumes par jour… Caroline Diament



Une Grosse Tête producteur de télévision, il a vu Christine Bravo débuter et il vient ici pour la voir terminer… Gérard Louvin



Une Grosse Tête qui dans son dernier livre se demande: "Combien une pieuvre dépense en déodorant par an?"... Laurent Baffie.

Christine Bravo (crédits photo Elodie Grégoire) Crédit : Elodie Grégoire

