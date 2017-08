Christine Bravo ne sait pas garder un secret

Best of 19/08/17

publié le 19/08/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui est comme le beaujolais nouveau, elle a un goût de banane… Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête qui a plus de chance de fêter le beaujolais nouveau que la Saint Valentin… Christine Bravo.



Une Grosse Tête qui fêtera le beaujolais nouveau quand ça sera du Romanée-Conti ancien… Pierre Bénichou.



Une Grosse Tête qui peut se déguiser en père Noël le 25 décembre et en tonneau de beaujolais le 17 novembre… Bernard Mabille.



Une Grosse Tête qui n'aime rien de ce qui est nouveau même pas le beaujolais…Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête qui a entendu autant de 3 coups que Peroni en a bu… Francis Huster.

Christine Bravo (crédits photo Elodie Grégoire) Crédit : Elodie Grégoire

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.



Bonne chance !