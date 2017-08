Chaude ambiance aux Grosses Têtes

Best of 18.08.17

publié le 18/08/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête sur laquelle le soleil frappe toute l'année… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qui n'a jamais attendu la canicule pour trouver qu'il faisait plus frais à la cave… Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête qui a rendu hommage à son parrain Claude François tout au long de la saison en étant au courant de tout… Florian Gazan





Une Grosse Tête qui donne un coup de chaud à TF1 tous les lundis soirs… Karine Le Marchand



Une Grosse Tête qui a perdu 10 litres d'eau hier… mais c'était en entrant dans sa baignoire… Caroline Diament



Une Grosse Tête comédienne qui a incarné Peggy Guggenheim au théâtre et qui incarne le théâtre même quand elle ne joue pas… Stéphanie Bataille

Caroline Diament dans Les Grosses Têtes Crédit : Jérôme Domine / SIPA Presse pour RTL

