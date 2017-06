Chantal Ladesou dans Histoires de Rire

publié le 24/06/2017 à 17:45

Une heure consacrée à Chantal Ladesou, fille du Nord, passée par le conservatoire de Lille et le Cours Simon a fini par devenir une des comiques féminines les plus populaires. Petit Théâtre de Bouvard, la Classe, One Woman Show, Théâtre de boulevard, et cinéma, elle montre sa grande carcasse et fait entendre sa voix rauque pour les plus grand plaisir du public. Une heure trop vite passée avec celle qui est aussi devenue une incontournable des Grosses Têtes de Laurent Ruquier. Après le succès de "Peau de Vache" au Théâtre Antoine à Pais, Chantal Ladesou doit prochainement partir en tournée....

Chantal Ladesou