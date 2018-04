Calogero et Queen dans le Stop ou Encore du 15 avril 2018

publié le 13/04/2018 à 10:41

Ce matin dans Stop ou Encore en votant pour Calogero, écoutez "Voler de nuit" le nouveau single de son album qui fait un carton "Liberté chérie". Il vient d'entamer une gigantesque tournée à travers toute la France jusqu'en décembre 2018 avec entre autres, les 5 et 6 juin à l'AccorHotels Arena.! A vos téléphones 3210, ou sms 74900...

Ce matin dans Stop ou Encore votez pour Queen, avec l'inoubliable Freddy Mercury et certains de leurs titres cultissimes: "Bohemian Rhapsody", "I want to break free" et le duo Queen / David Bowie "Under pressure"....A vos téléphones 3210, ou sms 74900...

Ce matin votre Stop ou Encore vous propose de voter pour Hubert-Félix Thiéfaine qui fête ses 40 ans de chansons en sortant un magnifique coffret regroupant l'intégrale des albums studio et vinyles...N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.



En votant ce matin, Stop ou Encore pour les artistes programmés, gagnez vos places pour assister au concert de Roger Waters en France. Vous choisissez la date entre: Le 9 mai à Lyon; les 8 et 9 juin à la U Arena de Nanterre et le 16 juin à Lille... On vous attend au 3210 ou par sms au 74900.







Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.