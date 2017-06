C'est la rentrée des Grosses Têtes sur RTL !

publié le 13/06/2017 à 14:10

Les Grosses Têtes autour de Laurent Ruquier aujourd'hui :

Une Grosse Tête argentine qui n'a pas donné sa démission au dernier moment et qui conseille à tous ses prétendants d'aller s'asseoir sur une glacière. ...Marcella Iacub

Une Grosse Tête qu'on conseille à tous ceux qui n'ont pas pu partir en congés puisqu'il suffit qu'elle parte, elle, pour que ça nous fasse des vacances. ...Christine Bravo

Une Grosse Tête qui a travaillé pendant tout l'été sur RTL dans "Un Rien Mabille" mais on espère quand même qu'il n'était pas en string dans le studio. ...Bernard Mabille

Une Grosse Tête qui compte faire aussi bien cette saison que l'année dernière, recordman de bonnes réponses aux Grosses Têtes, il a avalé un Quid quand il était petit. ...Florian Gazan

Une Grosse Tête dont le livre vous a peut-être accompagné sur la plage ou au bord de la piscine cet été, certains le prennent même dans le TGV pour se protéger des balles. ...Jean-Pierre Coffe

Pierre Benichou

Les auditeurs face aux grosses têtes

Première émission de la saison et déjà deux gagnants ! En répondant plus rapidement que les sociétaires des Grosses Têtes, Laurence de Nîmes remporte un séjour au Château d'Artigny, un hôtel 5 étoiles, à 12 km de Tours.Quant à Paul de Bordeaux, il gagne aussi un séjour dans un hôtel 5 étoiles qui est aussi un haut lieu de l’univers romantique, puisqu’il s’agit du Grand Hôtel de Cabourg, cher à Marcel Proust. Bravo à eux deux !





