C'est du lourd deuxième épisode avec Laurent Boyer

REPLAY - Laurent Boyer vous propose un best-of, c'est du lourd deuxième épisode dans le premier Histoires de rire de 2017

Crédit : Elodie Grégoire Laurent Boyer

Pour vous, Laurent Boyer revient sur les carrières des grands humoristes de la scènes française. Rire, joie et bonne humeur rythment ce rendez-vous exceptionnel.



Ce soir, la deuxième cession d'une spéciale "c'est du lourd". Au cours de l'émission, Laurent Boyer reviendra sur les mythiques sketchs qui ont marqué l'histoire de rire !

Les Inconnus et leur fameuse télémagouille celle où "on s'en met plein les fouilles". , Franck Dubosc et son "Camping" sketch qui, développer, deviendra plus tard un des grands succès du cinéma, Et puis au camping, autant se faire un petit barbecue à la mode Roland Magdane, et bien d'autres perles de l'humour français comme le garage Mercedes de Dany Boon, le Rambo de d'Albert Dupontel, ou les profs d'Elie Kakou... que du lourd ce soir dans histoires de rire !

> Les Inconnus - Télémagouilles