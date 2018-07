"La note américaine" de David Grann est dans "C'est à lire"

publié le 01/07/2018 à 09:05

Au début du XXème siècle, les quelques milliers de survivants de la tribu indienne des Osages sont une nouvelle fois déplacés. Washington leur attribue quelques centaines de kilomètres carré pelés et arides, dans ce qui deviendra en 1907 le 46e État de l’Union : l’Oklahoma. Personne ne sait à l’époque que sous la réserve indienne, il y a du pétrole et seulement du pétrole.



Dix ans plus tard, les Osages sont millionnaires, ne travaillent pas, roulent en Buick, habitent des manoirs et ont des domestiques blanches. Pour l’Américain moyen de l’époque, c’est tout bonnement insupportable. Alors commence ce qui restera comme "le règne de la terreur". De 1921 à 1926, des dizaines d’indiens Osages – mais sans doute bien plus – sont abattus ou empoisonnés. Les enquêtes sont systématiquement bâclées et leur issue toujours la même : la terre du défunt et le pétrole dessous reviennent à son "curateur "… eh oui…. Car chaque indien Osage avait derrière son épaule, un blanc chargé de veiller sur ses comptes et ses dépenses !

C’est donc une véritable hécatombe qui s’arrête grâce à un homme : Tom White, l’un des premiers agents du tout nouveau Bureau of Investigation, qui deviendra le FBI. Il est mandaté par le directeur Hoover pour trouver les assassins et ainsi forger la légende glorieuse du Bureau. Il y parviendra, à coups de colts et de courses-poursuites. C’était il y a un siècle aux Etats Unis. Autant dire hier. C’est entièrement vrai. C’est d’autant plus vertigineux et passionnant. Pour écrire cette histoire sidérante et méconnue, le journaliste David Grann a effectué un monstrueux travail de recherches dans les archives disponibles. Le résultat est à la hauteur. La note américaine se lit comme l’un des grands romans vrais sur les fondements de la société américaine. En plus illustré de dizaines de photos noir et blanc absolument géniales, comme celle de la couverture, étrange et fascinante.

"La note américaine" de David Grann est dans "C'est à lire" Crédit : éditions du Globe

La note américaine de David Grann est paru aux éditions Globe.