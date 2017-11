Bernard Lavilliers et Les Hits RTL 2017 dans le Stop ou Encore du 19 novembre 2017

publié le 17/11/2017 à 09:55

Ce matin dans votre Stop ou Encore, votez pour Bernard Lavilliers et découvrez son duo avec Jeanne Cheral "L'espoir" extrait de son nouvel album "5 minutes au Paradis". Actuellement en tournée, il sera à l'Olympia du 24 novembre au 3 décembre 2017!

Téléphone: 3210... sms au 74900!

"5 minutes au Paradis" de Bernard Lavilliers

Retour du quator irlandais The Corrs avec un nouvel album "Jupiter Calling", dont vous écouterez le premier single "Son of Solomon".. A vos téléphones: 3210, ou sms au 74900...



The Corrs

Dans votre Stop ou Encore ce matin, quelques extraits de la nouvelle compilation de 3 CD "Les hits RTL 2017", où vous retrouvez tous les hits de l'année! Alors faites-vous ce cadeau idéal, avec plus de 40 tubes que vous avez adoré entendre sur RTL cette année: Entre autres Rag'N'Bone Man, The Weeknd & Daft Punk, Tibz........ N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.







Hits-rtl-2017

De la nouveauté encore ce matin, avec Madness, le groupe préféré du Royaume-Uni! Ils viennent juste de sortir une compilation "Full House - The very best of Madness"



Madness dans Le Grand Studio RTL

En votant ce matin, vous pourrez remporter un coffret DVD Warner de 10 films Oscarisés Ben Hur, Amadeus, Autant en emporte le vent, Vol au dessus d'un nid de coucou etc..... A vos téléphones.... 3210 ou 74900 par sms!



Coffret-90-ans-Warner-Oscars-10-Films

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.