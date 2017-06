Bernard Lavilliers et Michael Jackson dans le Stop ou Encore du 25 juin 2017

publié le 23/06/2017 à 11:52



Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Bernard Lavilliers et découvrir son nouveau single "Croisières méditerranéennes", qui annonce la sortie cet automne d'un nouvel album puis sa tournée française qui passera par l'Olympia entre le 24 novembre et le 3 décembre 2017!..! A vos téléphones: 3210...





Votre Stop ou Encore rend hommage ce matin à Michael Jackson, qui nous quittait le 25 juin 2009. Vous écouterez, entre autres, des extraits de l'album "Thriller" qui atteint les 300 millions de vente et est certifié disque de diamant pour le 30ème fois aux USA. Personne n'a réussi un tel exploit!





De la nouveauté ce matin, avec le nouveau single de Carla Bruni: Une reprise de "Miss you" des Rolling Stones... Il s'agit du premier extrait de "French touch", un nouvel album dans lequel Carla Bruni proposera des versions personnelles de ses tubes anglo-saxons favoris, sortie au mois d'octobre

En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés remportez la réédition de "Purple Rain Deluxe - Expanded Edition", avec RTL, contenant 3 CD et 1 DVD - Les deux disques de Purple Rain Deluxe plus un 3ème CD singles Edits & B-Sides et le DVD live Prince and The Revolution; live at Carrier Dome, Syracuse, N.Y. du 30 mars 1985! A vos téléphones: 3210





Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.