Bernard Lavilliers et Al Jarreau dans le Stop ou Encore du 19 février 2017

publié le 17/02/2017 à 13:33







Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Bernard Lavilliers qui sera en concert à l'Olympia à Paris entre le 24 novembre et le 3 décembre 2017... Evidemment, le Stop ou Encore rendra hommage à Al Jarreau, le seul chanteur à avoir reçu sept Grammy Awards dans trois catégories: Jazz, Pop et R&B... Il nous quittait le 12 février dernier... Votez ensuite parmi les concerts mythiques de l'Olympia, avec des extraits en live de Michel Delpech, Christophe ou encore Renaud, à l'occasion de la sortie de la nouvelle collection de CD "Olympia Bruno Coquatrix", qui paraît le 24 février prochain... A vous de voter sur rtl.fr !



En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, remportez votre pack de 5 CD de concerts mythiques à l'Olympia, issus de la nouvelle collection CD "Olympia Bruno Coquatrix"... A vos téléphones: 3210





Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Bernard Lavilliers dans Le Grand Studio RTL

AL JARREAU

Olympia Bruno Coquatrix



Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.